Павленко: Нам улыбнулась удача

После вчерашнего ответного матча первого раунда Кубка УЕФА с "Баником", в котором "Спартак" добыл ничью (1:1) и вышел в групповой этап турнира, хавбек красно-белых Александр Павленко заметил, что его команда добилась положительного для себя результата не без везения, сообщает «Спорт Экспресс». "Игрой мы, конечно, не очень довольны, особенно вторым таймом, - сказал Павленко. - Ребята подустали, перестали нормально контролировать мяч, поэтому и действовать стали хуже. "Баник" перебегал нас. Но на нашей стороне была фортуна. Надеюсь, она и впредь останется с нами. Думаю, в групповом турнире мы так играть не будем. Внесем определенные коррективы, потому что так действовать просто нельзя. Нам и тренер дал понять, что сейчас нам повезло, а позже нас могут и наказать". "Пропущенный мяч нас закомплексовал, никто не мог толком играть в пас. Отсюда и такой результат. Думаю, что Плетикоса правильно отдавал пас защитнику в той ситуации, которая привела к голу в наши ворота. Мы выигрывали, нужно было просто контролировать игру, спокойно держать мяч. Мы этого не сделали. Еще и простую ошибку допустили", - добавил Павленко.