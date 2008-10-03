Бэттмен не хочет проводить матчи НХЛ в России

Комиссар НХЛ Гэри Бэттмен в преддверии матчей открытия сезона в Праге и Стокгольме заявил, что североамериканская лига планирует и в будущем переносить стартовые встречи регулярного чемпионата в Европу, однако вряд ли эти игры могут состояться в России. Это связано с проблемами во взаимоотношениях между НХЛ и КХЛ и, в частности, "делом Александра Радулова", сообщает «Спорт Экспресс». "Проводить такие масштабные мероприятия, как выездные матчи НХЛ, нужно в максимально дружественной атмосфере, - заявил Бэттмен. - Нам и нашим европейским коллегам необходимо хорошо понимать друг друга и работать рука об руку для того, чтобы организация игр удалась. Поэтому не представляю ситуации, при которой мы отправились бы в один из городов, где нам не было бы комфортно". По словам руководителя ассоциации игроков НХЛ Пола Келли, один или несколько матчей сезона-2009/10, скорее всего, пройдут в Германии. "Однако я не думаю, что кандидатуры российских городов будут отклонены только из-за того, что они имеют отношение к КХЛ", - подчеркнул Келли.