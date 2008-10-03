Луческу: «Барса» продемонстрировала неуважение

После игры группового турнира Лиги чемпионов Шахтер - Барселона футбольная общественность продолжает бурлить обсуждением случившегося, сообщает FOOTBALL.UA. Понятно, что болельщики раздосадованы тем, что выигрышный по всем показателям для дончан матч в конце концов был проигран, а достойные действия горняков на поле не дали адекватного результата в виде очков в турнирной таблице. СМИ, естественно, разбирают встречу украинской и испанской команд на малейшие детали, чтобы уяснить, как же все это могло получиться. Сразу после матча главный тренер Шахтера Мирча Луческу весьма эмоционально и образно выступил перед местными и иностранными журналистами. Скажем прямо, он не скрывал своего возмущения по поводу итога встречи и особенно далеких от футбольного джентльменства действий игроков Барселоны. Вчера, когда страсти не сильно, но все-таки улеглись, Мирча Луческу дал эксклюзивное интервью для официального сайта ФК Шахтер. - Мистер, вчера вы были просто неистовы, буквально кипели негодованием… - Поймите меня правильно, я не мог оставаться безучастным к тому, что происходило на поле. Это был неслыханный, возмутительный случай, достойный самого решительного осуждения. И не только с моей стороны. Каждый болельщик, журналист или хотя бы мало-мальски разбирающийся в футболе человек обязан был уяснить, что на наших глазах были попраны сами основы принципа "fair play". В концовке матча мы увидели что угодно, но только не честную игру. - Но ведь, согласитесь, не весь матч был таким? - Соглашусь. Действительно, игра проходила пусть и в агрессивном, жестком ключе, но вполне корректно. Только все это было до строго определенного момента. - Какого именно? - Того, когда Барселона уяснила, что запросто может проиграть матч. Конечно, в футболе, да и вообще, в спорте, победа крайне важна. Но не такой же ценой! Во всяком случае, для столь значительного клуба, каковым является Барселона, должно быть стыдно радоваться победе, достигнутой бесчестно, путем нарушения "fair play". Кстати, за этот принцип так активно ратует УЕФА, он должен быть нерушим для любой команды, тем более прославленной. - Принцип "честной игры" - это своеобразный кодекс футбольной чести, неписанные законы… Но при этом немаловажную роль в их соблюдении играет как раз тот, кто поставлен наблюдать за исполнением формальной части правил - судья? - Практически до самого финала игры к арбитру почти не было претензий. Если на поле вспыхивали стычки, он их пресекал. Вы, наверное, помните, как настойчив был судья во втором тайме, когда требовалось разыграть спорный мяч. Да, был эпизод, когда за фол на Брандао в ворота Барселоны должен был назначаться пенальти. Рефери "вытащил" эпизод за границы штрафной площади, видимо, такая трактовка показалась ему более логичной. Но самое печальное, что в моменте, поломавшем весь естественный ход игры, арбитр был безучастен. Все началось с удара, нанесенного Селезневу… - Имеется в виду удар по лицу? - Именно так. Наш нападающий упал, другие игроки Шахтера, увидев это, стали кричать Дуляю, у которого находился мяч, чтобы тот выбил его за пределы поля, остановив тем самым игру. Игор так и сделал. Каких действий все ожидали от Барселоны, когда игра была возобновлена? - Порядочно было бы отдать мяч сопернику, скажем, выбить за кромку поля… - Не только красиво, но и правильно. Это и есть принцип "fair play". Но Барселона повела себя абсолютно иначе. Был вброшен аут, пока игроки Шахтера надеялись, что сейчас мяч будет передан им, последовал прострел в сторону наших ворот. Его даже никто не собирался перехватывать! Наши футболисты остолбенели от такого поступка испанцев. Андрей Пятов тоже был несконцентрирован, и мяч влетел в наши ворота. - В любом случае, вратарю стоило бы находиться настороже, даже притом, что Барселона повела себя, прямо скажем, скверно. - Ошибки Пятова с него никто и не снимает. Я говорю о том, что именно привело к этой пагубной для нас ситуации - нарушение принципа честной игры. Если угодно, это полное отсутствие уважения к коллегам, к самой игре: все это продемонстрировали футболисты Барселоны. Можно понять возмущение игроков Шахтера, они были просто обескуражены. Попытки протестовать, взывать к арбитру привели только к карточке Брандао. - Но в наши ворота был забит и второй мяч. - Игроки были выведены из состояния равновесия. Ведь до этого они показали неплохую игру и рассчитывали на соответствующий ей результат. А тут все их старания рассыпались в прах, да еще и в такой ситуации. Возможно, я слишком традиционен, но идея выиграть матч любым, и даже совершенно некорректным путем, мне кажется позорной. К сожалению, у Барселоны иное мнение. Как знать, возможно, проигрыш в этой встрече может позже стоить нам выхода из группы. - Да, есть от чего расстроиться… - Можно ли вообще эту мысль воспринимать легко и без возмущения? Нет! Этим и объясняется моя эмоциональность и в интервью после матча, да и сейчас тоже. Вы видите, я ничего не придумал, я лишь еще раз описал ситуацию, которая была на поле. Собственно, несложно просмотреть видеоповторы и убедиться в правильности моих слов. Мне бы очень хотелось, чтобы болельщики и пресса четко понимали, что на самом деле произошло во время нашей игры с Барселоной. Кстати, скажу, что представители испанских и итальянских СМИ, которые освещали эту встречу, дали достаточно квалифицированное описание эпизодов, обернувшихся для нас таким обидным поражением.