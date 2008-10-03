Горяинов: Болельщики у нас самые лучшие

После матча пресс-служба Металлиста пообщались с капитаном команды Александром Горяиновым, отмечает FOOTBALL.UA. - Сегодня Металлист разгромил Бешикташ и попал в групповой раунд Кубка УЕФА. Вы довольны? - У меня очень большая радость, не меньше, чем у всей команды, я так считаю. Сегодня, я надеюсь, мы в полной мере удовлетворили наших болельщиков своей игрой. Думаю, что все остались довольны! - Бешикташ забивал в первом тайме, там были офсайды... - Да, они действительно были. По крайней мере, такое решение принял судья… - В одном моменте стало страшно за Ваше здоровья, Вас травмировали… Что там было, помните? - Столкнулся с футболистом, ничего страшного. Все хорошо! - Как Бешикташ забивал в Ваши ворота в сегодняшнем матче, помните? - Там был прострел, мяч крутился в штрафной и нужно было всего лишь вынести его подальше, но не удалось. - Был ли у Вас испуг за результат, после того как пропустили? - После гола? Нет. Я был уверен, что сегодня мы победим! - Сегодня поддержка болельщиков была особенной… - Особенная? Я всегда говорю, что у нас болельщики - самые лучшие. У нас на каждом матче достойная поддержка, и мы в свою очередь стараемся отвечать успешной игрой. В Турции можно было подсказывать игрокам, а здесь даже смысла не было: никто бы всё равно не услышал… - А Вы баннеры видели? - Нет, к сожалению… Я всегда концентрируюсь только на игре, но думаю, они были прекрасны!