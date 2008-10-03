Эдмар: «Металлист» готов играть со всеми

После матча с Бешикташем пресс-служба ФК Металлист пообщались с бразильским легионером команды Эдмаром. Полузащитник великолепно отыграл все 90 минут и после матча, как и всегда, был рад поделиться впечатлениями, сообщает FOOTBALL.UA. - Эдмар, наши поздравления! С кем бы хотелось сыграть в группе? - Спасибо! Мы не будем выбирать соперников, готовы играть со всеми. - Металлист атаковал вначале, а затем пришлось прижаться к своим воротам. Почему это произошло? - Бешикташ - хорошая команда, а главное для нас было - не пропустить. Потому мы не атаковали весь матч, а иногда отдавали инициативу. - О следующих поединках Кубка УЕФА думаете? - Нет, пока празднуем победу :) - Но ведь скоро Запорожье… - Да, скоро надо вновь серьезно готовиться, но сегодня можно и порадоваться. - Из группы выходить собираетесь? - Будем потихоньку работать. Для этого и играем в футбол, чтобы выигрывать и радовать болельщиков. - Как тебе польский судья? - Нормально судил, никаких претензий. - Показалось, что с ним мог общаться не только Ганцарчик, но и ты сурдопереводчиком подрабатывал :) - Хороший арбитр понимает даже язык жестов :) - За победу выпьете с командой? - Это секрет, нельзя говорить об этом :)