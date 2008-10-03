Мойес не хочет уходить из «Эвертона»

Наставник Эвертона Дэвид Мойес после вылета от Стандарда почему-то больше времени говорил не об игре своей команды. Шотландец крайне недоволен тем фактом, что капитан льежцев Стивен Дефур доиграл поединок. Сперва имеющий желтую карточку игрок Дефур после нарушения против него со стороны Саа, взбесился и стал кричать прямо в лицо немцу Питер Зиппелю, а потом даже слегка подтолкнул его, передает «Спорт Экспресс». "Вообще-то такое нельзя делать и это должно наказываться. А говорили еще, что в Европе судят строже, - удивляется Мойес. - Вторую красную он "заработал", когда нарушил правила против Якубу". "Думаю, очень сильно на рефери повлияли зрители на трибунах, которые на протяжении всего матча давили своим свистом и гулом". "А ведь именно его (Дефура) удар привел к первому голу. Если бы нас было больше на одного, мы бы получили пространство и наверняка сыграли бы лучше". Кроме того, Мойес подтвердил, что не собирается покидать команду несмотря на довольно странное свое поведение в последнее время и неудачные результаты. "Все тренеры сталкиваются с трудными временами, у меня сейчас именно такой период. Никто не имеет божественного права на победу. Чтобы ее добыть, нужно работать. Нет ни одного тренера, который думает, что побеждать легко и поражений никогда не будет. Это часть футбола". "А вообще, я хочу остаться".