Маркевич: Надеюсь, лучшая игра впереди

После своего турецкого коллеги в пресс-центре появился наставник Металлиста Мирон Маркевич. Мы прекрасно понимали, с кем играем. Бешикташ - одна из самых сильных команд Турции, хорошо укомплектованная. После поражения в первом матче мы понимали, что нам нужно побеждать с разницей в два мяча. И нам это удалось, отмечает «Спорт Экспресс». - Я впервые увидел команду Металлист. Был очень удивлен. Не думаете ли Вы уже о финале? - (Улыбаясь) Отличный вопрос, спасибо. Выход в финал Кубка УЕФА - мечта каждого тренера. Сейчас я просто рад тому, что мы попали в групповой этап, а дальше будет видно. Давайте спустимся с небес на землю. На данный момент для команды главным является следующий матч чемпионата Украины в Запорожье. - Считает ли Вы, что матч с Бешикташем - лучший в Вашей карьере тренера, а игра команды была близка к идеалу? - Лучшая игра, я надеюсь, впереди - нужно двигаться вперед. К нам уже приезжали такие сильные команды, как Эвертон и Бешикташ, но мы должны играть еще лучше, потому что ошибки все равно присутствуют. - В какой момент матча Вы поняли, что уже не упустите победу? - Когда мы забили третий гол, я понял, что мы уже не проиграем. - Украинские команды традиционно плохо выступают в Кубке УЕФА. Лишь Днепру удавалось выходить в группу и в плей-офф. Но даже Днепр не доходил до четвертьфинала. Как Вы считаете, по силам ли Металлисту показать лучший результат? - Сначала нужно узнать соперников по группе. Конечно, перед командой стоит задание пройти как можно дальше. Но давайте не будем смотреть так далеко. Повторюсь, сейчас главное для нас - игра в Запорожье. - Кто первый поздравил Вас с побюедой после финального свистка? - Сразу же в раздевалку зашел презилент ФФУ Григорий Суркис. Что касается Ярославского, то он вообще мало говорит - зато много делает. Марк Венгеров, Егор Лукьянов, Football.ua