Саглам поздравляет «Металлист»

Послематчевая пресс-конференция наставника Бешикташа (Металлист - Бешикташ 4:1) Эртугрула Саглама. Первым на пресс-конференцию пожаловал наставник Бешикташа Эртугрул Саглам. Было заметно, что коуч стамбульской команды находится в подавленном состоянии. Только устроившись на свое место рядом с переводчиком, он сразу же взял слово, сообщает «Спорт Экспресс». "Мы очень много сделали ошибок, пропускали легкие голы. Конечно, Металлист хорошо играл, здесь спору нет. Мы же ужасно начали поединок, из-за чего пропустили гол. Проиграли и будем забывать эту игру. Стоит настраиваться на внутренний чемпионат. Естественно, мы не ожидали такого исхода поединка - 4:1. Но нужно держать себя в руках и не делать ничего сгоряча. Поздравляю команду Металлист." После своего монолога Саглам поднялся и удалился из помещения пресс-центра. Не дождавшись вопросов и не прощаясь...