Женская сборная России по баскетболу без главного тренера

В четверг на очередном заседании Исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) главный тренер женской сборной России Игорь Грудин, работавший с командой последние четыре года, заявил о своем решении покинуть занимаемую должность. Главным вопросом на повестке дня исполкома РФБ было подведение итогов выступления мужской и женской сборных России на Олимпиаде-2008 в Пекине. Заслушав доклады наставников обеих команд – Игоря Грудина и Дэвида Блатта, члены исполкома дали оценку результату на Играх в Пекине. Напомним, что наша женская сборная завоевала бронзовые медали, а мужская не сумела пробиться в четвертьфинал турнира, сообщает NEWSru.com. В ходе заседания стало известно о том, что в новом олимпийском цикле у женской национальной команды будет новый главный тренер. Грудин, работавший с ней последние четыре года, сам заявил о своем уходе с поста наставника. Исполком РФБ, поблагодарив его за успешную работу, единогласно принял эту отставку, а также всего тренерского штаба. Кандидатура нового главного тренера женской сборной и состав его помощников планируется утвердить на следующем исполкоме РФБ, который пройдет в конце ноября. Не обойдется без изменений в предстоящем четырехлетии и в штабе мужской команды. Высказав доверие Дэвиду Блатту, с которым РФБ заключила новый контракт на следующий олимпийский цикл, исполком вместе с тем поддержал предложение об отставке прежнего тренерского штаба и генерального менеджера Сергея Тараканова. Решение об уходе последнего было обоюдным. Утверждение кандидатур помощников Блатта планируется на ближайшее время. Сам Блатт, говоря о будущем сборной, отметил, что ее ожидает кадровая перестройка с прицелом на следующую Олимпиаду. По словам наставника, на чемпионате Европы-2009 состав команды изменится на 50 процентов.