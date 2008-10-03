Дрогба выбыл на три месяца

В матче второго тура группового раунда Лиги Чемпионов против Клужа травму получил форвард Челси Дидье Дрогба, который покинул поле на электромобиле. По предварительной информации, ивауриец получил разрыв крестообразных связок и пропустит около трех месяцев, передает «Корреспондент». Если диагноз подтвердится, то форвард Аристократов пропустит два принципиальных поединка премьер-лиги против Ливерпуля и Арсенала, а также гостевую встречу его команды с Ромой в рамках Лиги Чемпионов. Напомним, что во втором раунде группового этапа Лиги Чемпионов лондонский Челси ничего не смог поделать с румынским Клужем. Матч завершился вничью 0:0.