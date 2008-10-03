У ФК «Львов» новый тренер

Новым главным тренером ФК Львов стал Роман Лаба. 42-летний специалист с 2006 года и до последнего времени работал во Львове на должности директора клуба. Как сообщает пресс-служба клуба, пока Роман Лаба будет исполняющим обязанности главного тренера клуба и будет руководить львовянами до зимней паузы. Его дебют в качестве тренера львовян состоиться уже в субботу в матче против Кривбасса, сообщает «Корреспондент». Раньше он тренировал ФК Добросин, Гарай (Жовква) и Верес (Ровно). Напомним, что наставник ФК Львова Степан Юрчишин подал в отставку и руководство клуба ее приняло. Ранее в девятом туре Украинской Премьер-лиги ФК Львов проиграл дома одесскому Черноморцу.