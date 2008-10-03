Renault: Алонсо останется в команде

Главный инженер Renault Денис Чевриер заявил, что Фернандо Алонсо скорее всего останется в команде по окончании сезона. "75 процентов того, что Фернандо никуда не уйдёт. Он выступает блестяще в этом сезоне”, - отметил Чевриер, отмечает «Корреспондент». "Я очень надеюсь, что он останется в команде, так как таких хороших пилотов немного. Фернандо важен для нас, особенно в предстоящем сезоне", - заявил инженер Renault. Напомним, что в воскресенье, 28 сентября, испанец Фернандо Алонсо победил на дебютном Гран-при Сингапура. Ранее двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо заявил, что скорее всего продолжит карьеру в составе Renault. Также сообщалось, что испанский гонщик Рено Фернандо Алонсо в следующем сезоне может перейти в команду Хонда.