Игроки «Спартака» критикуют свою игру

Главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп после ничьей с «Баником» (1:1) заявил, что остался доволен игрой своей команды в первом тайме, но вторая половина встречи его разочаровала. Лаудруп признал, что везение сыграло не последнюю роль в выходе его команды в групповой этап Кубка УЕФА. «Мы провели два разных тайма, - заявил датский специалист. - До перерыва, особенно в стартовые полчаса, мы полностью контролировали игру, больше владели мячом и заслуживали большего, чем один гол. Но в итоге пропустили сами. А как мы провели второй тайм, все вы видели. Повезло, что не пропустили», сообщает «Спорт.com.ua». Чешский коллега Лаудрупа Карол Вечержа также признал, что удача в этот вечер была на стороне московского клуба. «В первые 15-20 минут мы нервничали, но, забив гол, почувствовали уверенность в своих силах и заиграли смелее, - сказал главный тренер «Баника». - В целом мы были сильнее, и, если бы штанги и перекладины засчитывали за голы, мы бы победили. Я очень доволен игрой, но расстроен результатом. Для победы нам не хватило удачи». Автор гола в ворота «Баника» Никита Баженов не стал скрывать, что второй тайм «Спартак» провел из рук вон плохо. «До перерыва мы действовали прилично, не реализовали много голевых моментов, а второй тайм провалили, поиграв на нервах зрителей, - констатировал нападающий красно-белых. - Необходимо сделать выводы, провести работу над ошибками, чтобы такое не повторилось. Могу понять болельщиков, которые сегодня провожали нас свистом. Обидно, что команда вдруг так сильно сдала и чуть не проиграла». Александр Прудников, на счету которого голевая передача Баженову, признался, что не узнавал команду во втором тайме. «Половину матча мы провели хорошо, владели инициативой, а что произошло во втором тайме, понять не могу, - заявил форвард. - После пропущенного мяча мы потеряли контроль над игрой, у нас мало что получалось».