Роддик вышел в полуфинал турнира в Токио

Американец Энди Роддик без проблем вышел в полуфинал теннисного турнира в Токио с призовым фондом 869 тысяч долларов, отмечает «РИА«Новости». В пятницу в четвертьфинале второй номер посева обыграл серба Виктора Троицки, который накануне одержал победу над Жо-Вильфредом Цонга благодаря проблемам француза со здоровьем. Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Соперником Роддика станет победитель заключительного четвертьфинала, в котором сыграют чилиец Фернандо Гонсалес (3) и чех Томаш Бердых (9). Ранее путевки в полуфинал оформили француз Ришар Гаске (4) и аргентинец Хуан Мартин дель Потро (5).