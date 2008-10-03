Турнир по дзюдо пройдет в Нижневартовске

Мегионский турнир по дзюдо среди сильнейших спортсменов мира в весовой категории до 81 килограмма ("Megion International Judo Tournament") пройдет в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) 6 декабря 2008 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации Мегиона. "Организационный комитет по подготовке и проведению второго открытого турнира по дзюдо среди сильнейших спортсменов мира в весовой категории до 81 килограмма определил место проведения мероприятия. В рамках межмуниципального сотрудничества городов Мегиона и Нижневартовска было принято решение, что "турнир сильнейших" пройдет в нижневартовском Зале международных встреч, где организуются соревнования самого высокого уровня", - рассказал собеседник агентства, передает «РИА«Новости». По его словам, этот спортивный комплекс рассчитан на тысячу посадочных мест для зрителей. Турнир по дзюдо состоится 6 декабря этого года. К настоящему времени готовность участвовать в нем подтвердили 11 участников из девяти стран мира, включая победителя Олимпийских игр в Пекине немца Оле Бишофа, а также дзюдоистов из Латвии, Азербайджана, Таджикистана, Словении, Нидерландов и из других государств, сказал собеседник агентства. Судейскую коллегию, в состав которой войдут судьи международного класса, возглавит судья высшей категории Петр Югай из Сургута. Он же работал в этом качестве на предыдущем международном турнире, который проходил в октябре 2007 года в Мегионе, уточнил собеседник агентства. В прошлом году главный приз оспаривали 16 сильнейших дзюдоистов: победители и призеры мировых, европейских чемпионатов, Олимпийских игр, в том числе такие прославленные спортсмены, как англичанин Юэн Бертон и российский спортсмен, бронзовый призер Олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов. Победителем стал украинец Роман Гонтюк, добавил собеседник агентства. Интерес к турниру со стороны спортсменов мирового уровня обусловлен целым рядом его особенностей. В частности, беспрецедентный для соревнований по дзюдо призовой фонд, который формируется исключительно из спонсорских средств. В этом году награда за первое место - 2 миллиона рублей, за второе - 750 тысяч рублей, за третье - 500 тысяч рублей.