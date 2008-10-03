Инс хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Блэкберна" Пол Инс в преддверии завтрашнего поединка премьер-лиги против "Манчестер Юнайтед" заявил, что не прочь однажды возглавить манкунианцев, сообщает «Спорт Экспресс». "Никто не знает, что произойдет в будущем, поэтому такую возможность нельзя исключать, - сказал Инс, отыгравший в свое время в составе "МЮ" шесть сезонов. - Я знаю как работает этот клуб, все механизмы которые приносят ему успех. Конечно, сначала мне надо поработать в премьер-лиге шесть-семь лет, чтобы набраться необходимого опыта".