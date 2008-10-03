Голкипер сборной Австрии получил травму на тренировке

Голкипер "Хоффенхайма" Рамазан Езкан может пропустить ближайшую игру чемпионата Германии против "Айнтрахта", которая состоится завтра. На вчерашней утренней тренировке 24-летний вратарь сборной Австрии получил травму правого колена, сообщает «Спорт Экспресс». Если основной страж ворот не сможет выйти в субботу на поле, его место займет Даниэль Хаас. Напомним, что наставник австрийцев Карел Брюкнер вызвал Езкана на ближайшие отборочные матчи чемпионата мира-2010 против Фарерских островов и Сербии.