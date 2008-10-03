Фанаты бухарестского «Рапида» устроили беспорядки

Около 2000 болельщиков бухарестского "Рапида" устроили беспорядки в румынской столице в связи с вылетом команды из Кубка УЕФА после 1-го раунда. Напомним, "Рапид" проиграл "Вольфсбургу" в Германии со счетом 0:1, а вчера на своем поле сыграл с немецким клубом вничью - 1:1. После матча в Бухаресте владелец "Рапида" Фатхир Тахер отправил в отставку главного тренера Жозе Пезейру. Иорданский бизнесмен пытался побеседовать с разъяренными фанатами, но те начали забрасывать его камнями. Тахер не пострадал, однако полиции для разгона толпы пришлось использовать слезоточивый газ. По факту беспорядков были задержаны и оштрафованы восемь человек, сообщает «Спорт Экспресс».