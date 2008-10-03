Конгресс СКР утвердил состав сборной России на сезон-2008/09

На прошедшем 23-25 сентября в поселке Агой под Туапсе ежегодном отчетном конгрессе Союза конькобежцев России утвержден списочный состав кандидатов в сборную России на сезон-2008/09, сообщает «Весь спорт». Главным тренером сборной России утвержден Николай Гудин, старшими тренерами стали: Сергей Клевченя (спринт), Вадим Саютин (многоборье), Владимир Лаптев (юниоры), Наталья Петрусева (юниорки), Дмитрий Тыклин (юноши). Состав сборной России. Мужчины. Дмитрий Лобков (500, 1000 м), Максим Босенко, Дмитрий Демянишин, Никита Евтеев, Алексей Сахаров (все - 500 м), Сергей Чадаев (500 м, 1500 м), Игорь Нефедьев (1000 м), Евгений Лаленков, Александр Лебедев (оба - 1000 м, 1500 м), Сергей Грязцов, Илья Давлетов, Алексей Есин, Тимофей Скопин (все - 1500 м), Иван Скобрев, Андрей Бурляев (оба - 1500, 5000 м), Евгений Серяев (оба - 5000 м), Артем Белоусов, Артем Детышев (оба - 5000 м, 10000 м), Алексей Юнин, Павел Бахаев (оба - 5000 м, командная гонка), Александр Румянцев (10000 м), Степан Соловьев, Валерий Тарасов (оба - командная гонка). Женщины. Светлана Кайкан, Юлия Немая, Ирина Аршинова, Екатерина Лукоянова, Екатерина Малышева, Александра Михайлова, Елена Рудина (все - 500 м), Юлия Скокова (1000 м), Екатерина Лобышева (1000 м, 1500 м), Галина Лихачева (1500 м, 3000 м), Екатерина Шихова (1500 м), Светлана Высокова, Ольга Граф, Виктория Русалева, Кристина Цыбина, Алла Шабанова (все - 5000 м), Лада Задонская (5000 м, командная гонка).