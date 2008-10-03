Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» бесплатно посетят 10 тысяч детей

На домашнем матче с "Крыльями Советов" фанклуб московского "Спартака", межрегиональная молодежная общественная организация спортивных болельщиков при финансовой поддержке фонда региональных социальных программ "Наше будущее" Вагита Алекперова проведут необычную акцию: на трибуне D по бесплатным билетам разместятся 10 тысяч детей. На матч приглашены не только школьники, но и ребята из детских домов, школ-интернатов, региональных отделений фанклуба красно-белых. На трибуне они наденут футболки красных и белых цветов. Как сообщает «Спорт Экспресс», акция проводится в целях популяризации команды и футбола в целом.