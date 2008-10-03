В Америке состоится турнир «Мемориал Лобановского»

В конце октября на берегах Гудзона состоится традиционный, уже шестой по счету, Мемориал Валерия Лобановского. Награды этого симпатичного турнира, организованного нью-йоркской Ассоциацией ветеранов спорта, разыграют команды из штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также футбольные клубы Чикаго и Лос-Анджелеса (последних, кстати, тренирует известный в прошлом динамовский форвард Александр Хапсалис). Впервые в истории соревнований розыгрыш пройдет в двух категориях – среди ветеранов и молодежи. Но настоящим подарком для местных болельщиков, как сообщил корреспонденту «СПОРТглавреда» один из зачинателей Мемориала журналист Эдуард Лучин, станет долгожданный приезд ветеранов киевского “Динамо”. Они сыграют товарищеский матч с футбольными «звездами» русскоязычной Америки, и конечно же, встретятся в «неформальной» обстановке с почитателями своего таланта, коих так много за океаном.