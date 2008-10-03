В Праге задержано более ста хорватских болельщиков

Чешская полиция задержала более 100 хорватских фанатов, прибывших в Прагу на ответный матч первого раунда Кубка УЕФА между местной «Спартой» и «Динамо» (Загреб) и устроивших крупные беспорядки, сообщает «РИА«Новости». Игра завершилась в четверг поздно вечером ничьей 3:3, которая позволила пройти в следующий раунд хорватам. Накануне матча в центре Праги сотни прибывших из Загреба болельщиков вступили в столкновения с фанатами «Спарты». После вмешательства полиции в стражей правопорядка полетели пустые бутылки, петарды и камни. По предварительным данным, ранения получили до четырех человек, в том числе один полицейский. Сообщается, что зачинщиками беспорядков выступили члены радикальной фанатской группировки «Динамо» Bad Blue Boys. Некоторые из них позировали местным фотографам, показывая известное нацистское приветствие - поднятую вверх правую руку с распрямленной ладонью. Для усмирения гостевых фанатов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.