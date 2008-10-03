Назван лучший спортсмен Украины

Экспертная комиссия Национального олимпийского комитета Украины по определению лучшего спортсмена и тренера месяца подвела итоги за сентябрь. По решению Комиссии, лучшим спортсменом признан чемпион Европы по велотреку в индивидуальной гонке преследования Виталий Щедов, а лучшим тренером – наставник велосипедиста Владимир Черченко. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы НОК. В то же время, эксперты отметили значительные достижения целого ряда спортсменов – триумфаторов континентального первенства по академической гребле, Кубка мира по прыжкам на батуте, дзюдо, стрельбы из лука.