Федун: Игра «Спартака» - клоунада

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун назвал игру своей команды в ответном матче первого раунда Кубка УЕФА с чешским "Баником" (1:1) "клоунадой". По словам Федуна, "Спартаку" требуются новые игроки. Об этом пишет газета «Советский спорт». Владелец клуба не уточнил, сколько именно новичков появится в "Спартаке" в межсезонье. В матче с "Баником" москвичи открыли счет, однако еще в первом тайме "Баник" отыгрался, а во второй половине встречи имел несколько возможностей выйти вперед. Если бы игра завершилась победой "Баника" со счетом 2:1, в групповой турнир вышел бы чешский клуб (первый матч закончился победой "Спартака" в гостях со счетом 1:0). Говоря о возможном возвращении в команду бывшего капитана "Спартака" Егора Титова, в августе перешедшего в "Химки", Федун отметил, что не занимается формированием состава, и вопрос о возвращении Титова находится в компетенции главного тренера "Спартака" Микаэля Лаудрупа. Владелец московского клуба также прокомментировал информацию испанских газет о том, что матчи питерского "Зенита" в Кубке УЕФА сезона-2007/08 могли быть договорными. "Это бред", - сказал Федун.