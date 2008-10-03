Шарапова обзавелась новым бой-френдом

У российской теннисистки Марии Шараповой досрочно завершившей сезон 2008 из-за травмы появился новый бойфренд. По информации американских СМИ Мария начала встречаться с сыном спортивного директора телеканала NBC Дика Эберсола - Чарли. Чарли Эберсол занимается продюсерской деятельностью и в ближайшее время на экраны должен выйти его совместный с известным актером Эштоном Катчером документальный фильм. Слухи о том, что у Шараповой и Эберсола младшего роман появились после того, как парочка засветилась на благотворительном аукционе во время показательного турнира организованного теннисистами Бобом и Майком Брайан, сообщает NEWSru.com со ссылкой на издание "Теннис и Бизнес". Напомним, что ранее американская пресса сообщала о романе Марии и местного теннисиста Энди Роддика.