Червоненко: Евро-2012 требует коренных реформ в медобслуживании

Глава Национального агентства по вопросам Евро-2012 Евгений Червоненко провел встречу с представителями международной компании экстренной медицинской помощи «Фальк» Анастасией Даниловой и Катаржиной Чайкой. Подробности «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Нацагенства по Евро-2012. На встрече обсуждались проблемы медицинского обеспечения участников и гостей чемпионата Европы. Практика проведения массовых спортивных мероприятий такого уровня, как Евро-2012, предусматривает обеспечение медуслугами на уровне высоких европейских стандартов. Поэтому, Евро-2012 потребует радикальной модернизации системы предоставления услуг в Украине в целом. Евгений Червонено, в частности, сказал: «В Европе нормой считается прибытие экстренной медицинской службы на место происшествия в течении 8 минут. У нас же это время растягивается на часы. Как пример – к месту аварии, где погиб народный депутат Верховной Рады Михаил Сирота, «скорая» ехала, по словам очевидцев, более двух часов. Поэтому новые стандарты предоставления медицинской помощи в Украине необходимы не только Евро-2012, они необходимы для ежедневной жизни каждого украинца. Сегодняшний принцип финансирования отрасли, в центре которой находится медицинское учреждение, требует коренного реформирования. Решающим фактором финансирования должен стать пациент и его реальные потребности, а не сухие цифры медицинской статистики, и соблюдение правил.» Для реализации запланированного участники встречи решили разработать новую концепцию предоставления скорой медицинской помощи, приобщив для этого специалистов Нацагентства, заинтересованных органов власти, страховых компаний и представителей отечественных и зарубежных медицинских организаций. Данный проект планируется как пилотный в рамках Евро-2012 с перспективой его распространения на общую медицинскую систему Украины.