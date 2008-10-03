Х/гимнастика. Сборная России в полном составе ушла из спорта

Все участницы сборной России по художественной гимнастике в групповых упражнениях завершили спортивную карьеру. Об уходе из спорта объявили Елена Посевина, Дарья Шкурихина, Татьяна Горбунова, Наталья Зуева, Анна Гавриленко и Маргарита Алийчук, завоевавшие золотые медали летней Олимпиады 2008 года, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт». О решении спортсменок сообщила старший тренер сборной России в групповых упражнениях Валентина Иваницкая. По словам Иваницкой, новость об уходе гимнасток из спорта не стало для нее неожиданной. Для Посевиной пекинская Олимпиада была второй в карьере, а остальные спортсменки еще до Игр-2008 говорили о желании "начать новую жизнь". Таким образом, в финале Кубка мира, который состоится 4-5 октября в испанском городе Бенидорм, сборная России в командных упражнениях представлена не будет. В индивидуальных соревнованиях финала Кубка мира за сборную России выступят все сильнейшие гимнастки. В Бенидорм отправились олимпийская чемпионка Пекина Евгения Канаева, а также Вера Сесина и Ольга Капранова.