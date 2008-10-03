Назван лучший игрок 2-го тура Лиги чемпионов

Подведены итоги голосования, которое совместно проводят ведущие спортивные газеты Испании и Италии — Marca и La Gazzetta dello Sport. Посетителям официальных сайтов популярных изданий было предложено выбрать лучшего игрока второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Наибольшее количество голосов набрал нападающий "Барселоны" Лионель Месси, ставший автором голевого дубля в гостевом поединке с "Шахтером". Представляем вашему вниманию итоги голосования: 1 Лионель Месси ("Барселона") — 52 956 2. Серхио Агуэро ("Атлетико") — 50 549 3. Рууд ван Нистелрой ("Реал") — 38 631 4. Алессандро дель Пьеро ("Ювентус") — 26 437 5. Стивен Джеррард ("Ливерпуль") — 19 260 6. Златан Ибрагимович ("Интер") — 17 495 7. Эммануэль Кулио ("ЧФР Клуж") — 17 286 8. Себастьян Джовинко ("Ювентус") — 11 950 9. Жулио Баптиста ("Рома") — 10 976 10. Альберто Джилардино ("Фиорентина") — 9321