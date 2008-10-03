Определились все участники группового раунда Кубка УЕФА

Определились все 40 команд-участниц группового раунда Кубка УЕФА. Ими стали: ЦСКА Россия Спартак Россия Герта Германия Тоттенхэм Англия Вольфсбург Германия Сампдория Италия Лех Польша Гамбург Германия Шальке-04 Германия Штутгарт Германия Фейеноорд Голландия Жилина Словакия Расинг Испания Русенборг Норвегия Галатасарай Турция МЕТАЛЛИСТ Украина Партизан Сербия Сент-Этьен Франция Славия Чехия НЕК Голландия Стандард Бельгия Твенте Голландия Херенвен Голландия Брага Португалия Динамо Загреб Хорватия Милан Италия Копенгаген Дания Аякс Голландия Севилья Испания Брюгге Бельгия Манчестер Сити Англия Олимпиакос Греция Нанси Франция Астон Вилла Англия ПСЖ Франция Бенфика Португалия Удинезе Италия Депортиво Испания Валенсия Испания Портсмут Англия Жеребьевка группового этапа состоится 7 октября в Ньоне.

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