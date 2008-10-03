Евросоюз поможет подготовке Евро-2012 в Украине

Глава Национального агентства Евро-2012 Евгений Червоненко принял участие в рабочей встрече с Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам образования, обучения, культуры и молодежи Яном Фигелем. Подробности «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы Нацагентства. На встрече присутствовали представители министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, МИД, консульства Словакии и Европейской Комиссии. Главными темами для обсуждения стали вопросы молодежной политики, развития волонтерского духа и сотрудничества Украины с ЕС в контексте подготовки к Евро-2012. Г-н Фигель в своем выступлении подчеркнул, что Евро-2012 – это, прежде всего, программа развития инфраструктуры государства, модернизация систем безопасности, образования и других важных сфер. При этом, он ососбо отметил, что проведение чемпионата позволит Украине существенно углубить евроинтеграционные процессы. Евгений Червоненко, в свою очередь, сказал: «Евро-2102 – это действительно мегапроект по модернизации всей страны, в котором сугубо футбола только процентов десять. Остальное – это вопросы новой инфраструктуры, безопасности, законодательства. Это первый совместный проект Украины, организованный при участии страны – члена ЕС. У нас есть общая потребность в реконструкции дорог, аэропортов, отелей. И Евро-2012 – это шанс, который позволит реализовать все запланированное в максимально короткие сроки. После чемпионата 2012 года мы получим новую европейскую страну, достойного партнера Евросоюза. В реализации таких амбициозных планов наша страна надеется на поддержку Евро-2012, не как отдельно взятого проекта, а как глобального направления сотрудничества с участием всего инструментария Украина-ЕС.» Со своей стороны, еврокомиссар заверил украинских коллег, что государства – члены ЕС будут выступать за техническую и гуманитарную поддержку проекта Евро-2012 в рамках Лиссабонского договора Украина-ЕС.