НБА оправдывает севшего в тюрьму арбитра

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) завершила 14-месячное расследование в отношении арбитра Тима Донаги, дававшего букмекерами рекомендации по поводу ставок на матчи, которые он сам обслуживал. По итогам расследования комиссар НБА Дэвид Стерн заявил, что Донаги не оказывал влияния на результаты игр. Об этом сообщает «Лента.ru» со ссылкой на издание New York Times. Специальная комиссия, занимавшаяся расследованием дела о ставках, не нашла доказательств того, что Донаги своей работой обеспечивал победу той или иной команде. Также в заключении комиссии сказано, что, кроме Донаги, ни один арбитр НБА не уличен в связях с букмекерами и ставках на баскетбольные матчи. В то же время, несколько судей периодически играют в казино, что до недавнего времени было запрещено правилами НБА. С 2003 по 2007 годы Донаги давал своим сообщникам - букмекерам советы по поводу матчей, которые он обслуживал. Если результат совпадал с прогнозом, арбитр получал вознаграждение. Рефери был признан виновным в том, что сообщал букмекерам закрытую информацию (в частности, о травмах игроков), а также в том, что сам делал ставки на матчи, которые обслуживал. Эксперт в области спортивных ставок Стивен Блок предположил, что Донаги страдал игроманией, что и привело его к преступлениям. По мнению специалиста, бывший арбитр был патологическим игроком, и его не останавливала даже возможность разоблачения. В июле 2008 года Донаги был приговорен к 15 месяцам тюрьмы. 23 сентября бывший арбитр начал отбывать срок.