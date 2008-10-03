Сегодня началась продажа билетов на Олимпиаду-2010

Сегодня оргкомитет XXI зимних Олимпийских Игр в Ванкувере начинает кампанию по продаже билетов на Олимпиаду-2010. Всего будет реализовано около 1,6 миллиона зрительских мест - это примерно 70% от общего числа. Самые дешевые билеты на отдельные старты будут стоить без учета налогов 25 долл., самые дорогие (на церемонию открытия) - 1100 долл., сообщает Лига. В целях противостояния черному рынку разработана специальная схема продажи: с 3 октября по 7 ноября на сайте Олимпиады, а также по телефону будут приниматься заявки на приобретение билетов. Лишь после этого организаторы начнут решать, удовлетворять или отклонять тот или иной запрос. Если "легитимных" заявок окажется больше 1,6 миллиона, то обладатели билетов будут определены при помощи лотереи. О том, удовлетворены ли их заявки, претенденты смогут узнать в конце ноября - начале декабря. Оставшиеся 30% билетов достанутся членам так называемой олимпийской семьи - спонсорам и другим партнерам МОК, а также национальным олимпийским комитетам.