При жеребьевке Кубка УЕФА «Металлист» будет в пятой корзине

При жеребьевке группового турнира Кубка УЕФА, которая пройдет 7 октября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, харьковский «Металлист» будет находиться в пятой корзине. Корзина 1: Милан (Италия), Севилья (Испания), Валенсия (Испания), Бенфика (Португалия), Шальке 04 (Германия), ЦСКА (Россия), Тоттенхэм (Англия), Гамбург (Германия). Корзина 2: Штутгарт (Германия), Аякс (Голландия), Олимпиакос (Греция), Брюгге (Бельгия), Депортиво (Испания), Спартак (Россия), ПСЖ (Франция), Херенвен (Голландия). Корзина 3: Русенборг (Норвегия), Удинезе (Италия), Фейеноорд (Голландия), Брага (Португалия), Славия (Чехия), Манчестер Сити (Англия), Галатасарай (Турция), Сампдория (Италия). Корзина 4: Герта (Германия), Партизан (Сербия), Нанси (Франция), Портсмут (Англия), Астон Вилла (Англия), Расинг (Испания), Копенгаген (Дания), Динамо (Хорватия). Корзина 5: Сент-Этьен (Франция), Вольфсбург (Германия), Стандард (Бельгия), Твенте (Голландия), НЕК (Голландия), МЕТАЛЛИСТ (Украина), Лех (Польша), Жилина (Хорватия).