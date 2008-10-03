Девочку назвали в честь футбольного клуба

Английскую девочку назвали в честь клуба футбольной премьер-лиги "Эвертон" ("Everton"). Дэнни Пирс, всю жизнь болеющий за команду из Ливерпуля, дал своей дочери, родившейся восемь месяцев назад, имя Ева-Тони-Энн (Eva-Toni-Ann), несмотря на то, что мама девочки долгое время была против, «Лента.ru» со ссылкой на английское издание Daily Telegraph. Ева-Тони-Энн - третья дочь, родившаяся в семьи Пирс, и их отец хотел дать это имя и двум первым девочкам. Однако жена Дэнни Клер Купер отказалась называть дочерей в честь футбольной команды, и они получили имена Тиа и Кейси. Ева-Тони-Энн также получила свое имя не сразу: ее мать согласилась назвать девочку этим именем только на третий день жизни дочери. По словам Дэнни Пирса, многим людям нравится имя его младшей дочери. Пирс рассказал, что оно нравится даже болельщикам "Ливерпуля" - второй команды из Ливерпуля, которая считается самым принципиальным соперником "Эвертона".