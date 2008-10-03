Список самых дорогих клубов Лиги чемпионов. В нем есть «Динамо» и «Шахтер»

Лондонский «Челси» признан самым дорогим клубов в Лиге чемпионов по суммарной стоимости всех игроков. По информации сайта transfermarkt.de стоимость всех игроков «Челси», заявленных на Лигу чемпионов, составляет 393,5 миллиона евро, что на миллион больше стоимости игроков каталонской «Барселоны», сообщает «Спорт.com.ua». На третьем месте идет «Манчестер Юнайтед», игроков которого оценили в 381 миллион. Наши гранды в списке на 18-м и 24-м месте. Игроки «Шахтера» оценены в 115 миллионов евро, а «Динамо» почти в полтора раза меньше – «всего» в 81 миллион. Фернандиньо и Бангура самые дорогие игроки наших клубов, и стоят они 13,5 и 8,5 миллионов соответственно. В общем списке последнее место отвели борисовскому БАТЭ и оценили белорусов в 8 миллионов, а самый дорогой игрок – Игорь Стасевич, стоимость которого 1 миллион.