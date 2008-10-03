Адвокат: я так пошутил

Главный тренер "Зенита" Дик Адвокат пошутил на тему обвинений его команды в участии в договорных матчах в Кубке УЕФА сезона-2007/08. 3 октября Адовокат заявил, что деньги, которые якобы были заплачены за победу "Зенита" над "Баварией" в полуфинале турнира, надо было отдать ему, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание "Фонтанка.Ру". 1 октября испанские газеты АВС и El Pais написали, что главари российской "тамбовской организованной преступной группировки" Геннадий Петров и Леонид Христофоров в телефонном разговоре говорили о том, что они обеспечили победы "Зенита" над "Баварией" и "Глазго Рейнджерс", дав взятки. По информации газет, этот разговор якобы был прослушан испанской полицией. 3 октября во время пресс-конференции Адвокат в шутку сказал, что если преступники хотели организовать победу "Зенита" над "Баварией", то они могли позвонить и предложить деньги ему. Тренер питерской команды добавил, что реагировать на публикации в испанских СМИ можно только как "на какую-то ерунду, шутку". Адвокат добавил, что игроки "Зенита" восприняли обвинения газет спокойно. По словам тренера, у тех, кто ни в чем не виноват, нет причин нервничать. Отметим, что 2 октября представитель испанский полиции заявил, что у правоохранительных органов этой страны нет никаких данных об участии "Зенита" в договорных матчах.