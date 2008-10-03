Главный тренер сборной Германии назвал игроков на матч против России

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев назвал список игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против России и Уэльса. Как и ожидалось, в команду вернулись Михаэль Баллак и Пер Мертезакер, восстановившиеся после травм, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на официальный сайт Футбольного союза Германии (DFB). Матч Германия - Россия состоится 11 октября в Дортмунде, а 15 октября немцы примут сборную Уэльса в Менхенгладбахе. Главный тренер российской команды Гуус Хиддинк назвал состав на игру с немцами в понедельник, 29 сентября. В двух первых матчах отборочного турнира ЧМ-2010 немцы набрали четыре очка, победив Лихтенштейн (6:0) и сыграв вничью с Финляндией (3:3). Россияне пока провели одну встречу, взяв верх над командой Уэльса (2:1). 15 октября сборная России примет в Москве финнов. Состав сборной Германии на матчи с Россией и Уэльсом Вратари: Роберт Энке ("Ганновер"), Рене Адлер ("Байер"), Тим Визе ("Вердер"). Защитники: Клеменс Фритц, Пер Мертезакер (оба - "Вердер"), Арне Фридрих ("Герта"), Марсель Янсен ("Гамбург"), Филипп Лам ("Бавария"), Сердар Таши ("Штутгарт"), Хейко Вестерманн ("Шальке"). Полузащитники: Михаэль Баллак ("Челси", Англия), Торстен Фрингс ("Вердер"), Томас Хитцльшпергер ("Штутгарт"), Джермейн Джонс ("Шальке"), Симон Ролфес ("Байер"), Бастиан Швайнштайгер ("Бавария"), Петр Троховски ("Гамбург"). Нападающие: Марио Гомес ("Штутгарт"), Патрик Хелмес ("Байер"), Мирослав Клозе, Лукаш Подольски (оба - "Бавария"), Кевин Кураньи ("Шальке").