Украина на 10-й позиции в рейтинге коэффициентов УЕФА.

Удачное выступление украинских клубов в еврокубках позволило Украине сохранить 10-ю позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА. Рейтинг-таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 3 октября. 1.Англия - 5.111 - за сезон 2008/2009; 69.610 - за пять последних сезонов 2. Испания - 5.562; 66.516 3. Италия - 4.875; 56.410 4. Германия - 4.312; 48.320 5. Франция - 3.857; 43.025 6. Россия - 3.25; 41.125 7. Румыния - 2.642; 38.908 8. Голландия - 2.833; 35.630 9. Португалия - 3.071; 32.748 10. Украина - 4.625; 29.850 11. Турция - 4.25; 29.475 12. Шотландия - 1.125; 27.125 13. Швейцария - 2.7; 25.050 14. Греция - 3.25; 24.915 15. Бельгия - 2; 22.825. Со следующего сезона формула еврокубковых турниров меняется. По итогам сезона клубы распределятся по ранжиру, в зависимости от рейтинга. 1-3 места. 4 в Лиге Чемпионов (в т.ч. 3 - сразу в групповом турнире), 3 в Лиге Европы. 4-6. 3 в Лиге Чемпионов (2 - в групповом турнире), 3 - в Лиге Европы. 7-9. 2 в Лиге Чемпионов (1 - в групповом турнире), 4 - в Лиге Европы. 10-12. 2 в Лиге Чемпионов (1 - в групповом турнире), 3 - в Лиге Европы. 13-15. 2 в Лиге Чемпионов, 3 - в Лиге Европы. 16-51. 1 - в Лиге Чемпионов, 3 - в Лиге Европы. Лихтенштейн выставляет только 1 клуб в Лиге Европы, Андорра и Сан-Марино - по 1 клубу в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Напомним, что в четверг, 2 октября, харьковский Металлист в ответном матче первого раунда Кубка УЕФА со счетом 4:1 разгромил турецкий Бешикташ и впервые в своей истории пробился в групповой турнир Кубка. Ранее матч второго тура группового турнира Лиги Чемпионов сезона 2008-2009, в котором донецкий Шахтер на своем поле принимал Барселону, завершился со счетом 2:1 в пользу каталонской команды. Ранее во вторник, 30 сентября, во втором матче Лиги Чемпионов Динамо (Киев) смогло отстоять свои ворота в игре против Фенербахче. Правда, и забить подопечным Юрия Семина не удалось. Матч при равной игре завершился в нулевую ничью. Таким образом, Динамо сумело прервать трехлетнею победную серию турецкого клуба на своем поле, сообщает «Корреспондент».