Грег Оден снова в игре

Первый номер Драфта-2007 центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации Портленд ТрейлБлейзерс Грег Оден (20 лет, 213 см) возобновил тренировки. Баскетболист травмировал голеностоп в среду на первой тренировке Блейзерс в сезоне и пропустил следующее занятие команды, однако повреждение оказалось не очень серьезным. Напомним, из-за травмы колена, полученной в сентябре прошлого года, и последующей операции Грег Оден был вынужден пропустить весь прошлый сезон и до сих пор не дебютировал в NBА. Появление Одена в ростере Портленда, по оценкам специалистов, способно вывести команду на новый уровень, превратив в один из самых перспективных коллективов Ассоциации. Регулярный чемпионат в сильнейшей баскетбольной Лиге мира возобновляется 28 октября 2008 года, сообщает «Корреспондент».