Луческу: о возвращении в "Рапид" сейчас речь не идет

Главный тренер донецкого "Шахтёра" Мирча Луческу признался, что разговаривал с президентом "Рапида" Георге Копосом, однако отметил, что не намерен в ближайшее время возглавлять румынский клуб. Напомним, что после отставки с поста наставника "Рапида" Хосе Песейро румынские СМИ стали пророчить Луческу возвращение на родину, с тем чтобы стать у руля бухарестского клуба. "Я действительно разговаривал с Копосом, но лишь потому, что он мой приятель. Мы должны поддерживать с ним связь. О возвращении в "Рапид" сейчас речь не идёт — у меня нет времени думать об этом. В скором времени нам предстоит важная встреча в Лиге чемпионов со "Спортингом", к которой я и должен готовиться. Кто сейчас захочет тренировать в Румынии, если после двух поражений он может быть отправлен в отставку? В Румынии должны понять, что команда строится со временем, не сразу", — сказал Луческу в интервью Gazeta Sporturilor, сообщает Чемпионат.ру.