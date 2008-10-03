Ван Дер Сан пока остается в Голландии

В связи с травмой Маартена Стекеленбурга вратарь "Манчестер Юнайтед" Эдвин ван дер Сар отложил уход из сборной Голландии и принял приглашение тренера национальной команды Берта ван Марвейка, сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт УЕФА. Основной страж ворот сборной, Стекеленбург, травмировал плечо. Поэтому на отборочные матчи ЧМ-2010 против Исландии и Норвегии ван Марвейк пригласил 37-летнего ван дер Сара. Напомним, что ранее голкипер, сыгравший 128 матчей на международной арене, сказал, что уходит из сборной после Евро-2008.