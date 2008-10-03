Дель Боске огласил состав сборной Испании на отбор ЧМ-2010

Главный тренер сборной Испании Висенте дель Боске огласил состав команды на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2010 с Эстонией (11 октября) и Бельгией (15 октября), сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Reuters. Голкиперы: Икер Касильяс ("Реал"), Пепе Рейна ("Ливерпуль"); Защитники: Рауль Альбиоль ("Валенсия"), Альваро Арбелоа ("Ливерпуль"), Жоан Капдевилла ("Вильярреал"), Хуанито ("Бетис"), Карлос Марчена ("Валенсия"), Фернандо Наварро ("Севилья"), Карлес Пуйоль ("Барселона"), Серхио Рамос ("Реал"), Андони Ираола ("Атлетик"). Полузащитники: Хаби Алонсо ("Ливерпуль"), Диего Капель ("Севилья"), Санти Касорла ("Вильярреал"), Францеск Фабрегас ("Арсенал"), Хави Эрнандес ("Барселона"), Андрес Иньеста ("Барселона"), Маркос Сенна ("Вильярреал"). Нападающие: Давид Вилья ("Валенсия"), Даниэль Гуиса ("Фенербахче"), Фернандо Торрес ("Ливерпуль").