Адвокат:Цель «Зенита» - войти в тройку чемпионата России

Главный тренер "Зенита" Дик Адвокат поделился своим мнением относительно того, будет ли у его команды в матче с "Лучом-Энергией" столько же моментов для взятия ворот, как в играх с ЦСКА, "Ювентусом" и "Реалом". "Кто-то может сказать, что можно научить забивать голы, но на самом деле это профессиональное качество футболиста. Ван Нистелрой может простоять весь матч, а на последней минуте забить. Думаю, нам будет легче в игре с "Лучом", поскольку на игроков не будет оказываться такого морального прессинга, как с "Реалом". Также должно быть больше времени распорядиться мячом", — приводит слова голландского специалистаЧемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт питерского клуба. Адвокат рассказал о целях команды на концовку чемпионата России: "Мы должны войти в тройку. Это сейчас единственная наша цель".