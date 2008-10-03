Россияне пополнят сборную Молдавии

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский объявил состав футболистов, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2010 против сборных Греции (11 октября) и Люксембурга (15 октября). В список попали шесть игроков, выступающих в чемпионате России. Вратари: Николай Каланча ("Зимбру"), Станислав Намашко ("Шериф"); Защитники: Александр Епуряну (ФК "Москва", Россия), Игорь Армаш ("Зимбру"), Сергей Лащенков ("Олимпик", Азербайджан), Алексей Савинов ("Баку", Азербайджан), Раду Ребежа ("Химки", Россия); Полузащитники: Андрей Корнеенков ("Шериф"), Виталий Бордиян ("Металлист", Украина), Валерий Андроник ("Балтика", Россия), Денис Змеу ("Васлуй", Румыния), Виктор Комленок (СКА "Ростов", Россия), Игорь Цыгырлаш ("Вентспилс", Латвия), Евгений Чеботарь ("Чахлэул", Румыния), Виктор Булат ("Дачия"); Нападающие: Игорь Бугаёв ("Урал", Россия), Виорел Фрунзе ("Спартак-Нальчик", Россия), Сергей Алексеев ("Шериф"), Игорь Пикущак ("Шериф"), сообщает Чемпионат.ру.