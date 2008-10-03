Каладзе не уверен в своей игре в «Милане»

Защитник "Милана" Каха Каладзе, несмотря на травму колена получивший приглашение в сборную Грузии, не уверен, что сможет сыграть в матчах отборочного турнира чемпионата мира-2010. "Повреждено колено. Жду вердикта врачей. Сейчас ещё не могу сказать точно, приму ли участие в этих играх. Эти матчи очень важны для сборной Грузии, ибо мы проиграли две первые встречи и планируем взять шесть очков в Тбилиси. Посмотрим, что скажут врачи", — приводит слова Каладзе Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт УЕФА.