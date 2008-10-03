Хибабулин имеет предложения в КХЛ

Николай Хабибулин, от услуг которого отказалось "Чикаго", имеет предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), заявил в интервью TSN агент российского голкипера Джей Гроссман, передает NEWSru.com. На днях "Чикаго" выставило 35-летнего Хабибулина на драфт отказов, где вратаря мог без компенсации подобрать любой клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), однако заинтересованных в ветеране с зарплатой в 6,75 миллиона долларов не нашлось. "У Хабибулина есть несколько вариантов продолжения карьеры - как здесь (в НХЛ), так и там (в КХЛ), - цитирует Гроссмана РИА Новости. - Однако еще ничего окончательно не решено". Агент добавил, что он хочет разобраться с дальнейшим трудоустройством своего клиента как можно быстрее. Сезон НХЛ стартует в Северной Америке 9 октября. По словам генерального менеджера "Чикаго" Дэйва Тэллона, он намерен найти для Николая вариант для обмена. "Я все еще пытаюсь подыскать для него место в НХЛ. Если не получится, он будет играть за нас", - сказал Тэллон.