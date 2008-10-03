Футбольные профсоюзы Франции бастуют

Футбольные профсоюзы Франции, защищающие интересы игроков, тренеров, арбитров, административных работников и врачей, призвали к забастовке футболистов, выступающих в первой и второй лигах. Причиной такого решения стало возможное реформирование административного совета Лиги профессионального футбола (LFP), которое было рассмотрено в четверг. Забастовки намечены на 24, 25 и 26 октября. В эти дни должны пройти матчи 10-го тура в Лиге-1 и 12-го - в Лиге-2. Недовольство профсоюза игроков и тренеров вызвано желанием президентов клубов изменить устав LFP и получить большинство голосов (25) в административном совете Лиги. "Нет причин, чтобы футболисты не поддержали идею. На протяжении 36 лет мы не бастовали, и это говорит о серьезности ситуации. Все спорные вопросы могли быть решены на переговорах, но сейчас такой шаг нам уже не кажется логичным"- заявил вице-президент профсоюза Филипп Пья. Изменения в уставе LFP должны поддержать Французская федерация футбола (FFF) и спорткомитет Франции. У президента LFP Фредерика Тирье на вторую половину дня пятницы намечена встреча с министром спорта Бернаром Лапортом. Руководители профсоюза игроков Пья и Сильвен Кастандеш в четверг посетили клубы Бордо и Лион, чтобы объяснить игрокам цель предстоящей забастовки. Судя по всему, визит оказался удачным. Вратарь Лиона Реми Веркутр, который также является официальным представителем игроков команды, сообщил, что футболисты готовы поддержать идею. "Это означает, что играть мы, возможно, не будем", - сказал Веркутр. Президент профсоюза профессиональных клубов (UCPF) Жан-Пьер Лувель назвал методы профсоюзов диктатурой, угрозами и давлением. "Мы будем ждать ответ министра, а потом приступим к переговорам с футбольными профсоюзами", - отметил Лувель. Последний раз забастовки во французском футболе проходили в 1972-73 годах. Напомним, что на данный момент в чемпионате Франции было сыграно семь туров. Первую позицию занимает лидер последних лет Лион, передает «Корреспондент».