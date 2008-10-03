Главный тренер сборной Сербии определился с составом команды на Отбор ЧМ-2010

Главный тренер сборной Сербии Радомир Антич определился с составом команды на отборочные матчи чемпионата мира-2010 против Литвы (11 октября) и Австрии (15 октября), сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Reuters. Вратари: Стойкович ("Спортинг", Португалия), Дишленкович ("Металлург" Д, Украина), Исаилович ("Чукарички"); Защитники: Иванович ("Челси", Англия), Видич ("Манчестер Юнайтед", Англия), Драгутинович ("Севилья", Испания), Рукавина ("Боруссия" Д, Германия), Крстаич ("Шальке", Германия), Обрадович ("Партизан"), Дьюрич ("Войводина"); Полузащитники: Станкович ("Интер", Италия), Красич (ЦСКА, Россия), Кузманович ("Фиорентина", Италия), Качар ("Герта", Германия), Бабович ("Нант", Франция), Янкович ("Дженоа", Италия), З. Тошич ("Партизан"), Милияс ("Црвена Звезда"), Нинкович ("Динамо" К, Украина); Нападающие: Жигич ("Валенсия", Испания), Лазович (ПСВ, Голландия), Пантелич ("Герта", Германия), Мрджа ("Войводина").