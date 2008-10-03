Испанская полиция: «Бавария» невиновна в подкупе

Национальная полиция Испании не располагает никакими данными в отношении распространенной некоторыми испанскими СМИ информации о возможной покупке победы для "Зенита" в матчах Кубка УЕФА в мае 2008 года, заявил в четверг вечером официальный представитель испанской полиции. "Мы не имеем никаких данных в отношении подобной сделки и соответственно не передавали никакой информации в испанские газеты", - заявил агентству руководитель информационной службы НПИ, сообщает «Спорт.com.ua». Газеты АВС и Pais сообщили в среду, что находящийся в испанской тюрьме выходец из России, гражданин Греции Геннадиос Петров, хвастался по телефону в мае этого года, что купил футбольному клубу "Зенит" победу в полуфинале и финале Кубка УЕФА. "В двух перехваченных полицией телефонных разговорах Петров и его доверенное лицо Леонид Христофоров хвастались перед своими собеседниками, что купили "Зениту" за 20 и 40 миллионов победу в полуфинале и финале Кубка УЕФА", - отметила газета. Pais написала, сославшись на Национальную полицию и Гражданскую гвардию (жандармерию), о трех телефонных разговорах и сумме в 50 миллионов, не называя при этом валюту, в которой была дана взятка. По данным АВС, Петров, проживающий в Испании с начала 90-х годов и арестованный 19 июня по распоряжению следователя Национальной судебной палаты Испании (НСПИ) Бальтасара Гарсона, "является лидером тамбовской преступной группировки". Вместе с тем, АВС признала, что "до сих пор следствию, несмотря на проделанную в разных странах работу, не удалось выяснить, являются ли подобные утверждения Петрова и Христофорова правдой, или речь идет о беспочвенной браваде". Со своей стороны, Pais утверждала, что Гарсон направил несколько недель назад запрос в прокуратуру Германии с информацией о "возможной взятке, данной русской мафией, чтобы обеспечить "Зениту" победу в полуфинале Кубка УЕФА над "Баварией". Четвертый отдел Уголовной палаты НСПИ 24 сентября принял решение оставить Петрова под стражей. Решение суда было принято в связи с иском защиты Петрова по факту его ареста в ходе июньской полицейской операции под кодовым названием "Тройка", в результате которой были арестованы еще 12 человек - выходцы из России и испанцы. В постановлении суда говорится, что "Петров должен оставаться под стражей, поскольку расследование находится лишь на начальном этапе и не должно подвергаться риску (из-за возможного исчезновения подследственного в случае его освобождения под залог)". Петрову, который был арестован на испанском острове Майорка, Гарсон вменяет в вину "руководство тамбовской группировкой, подделку официальных документов и неуплату налогов в Испании на сумму более чем в три миллиона евро". "Фальшивкой" назвал в четверг историю вокруг возможной покупки победы для "Зенита" посол РФ в Испании Александр Кузнецов в интервью информационному агентству ЭФЕ. Он напомнил, что "власти Испании не подтверждают подобную информацию". "Газетные спекуляции и фальшивки - не лучший путь для роста взаимопонимания между двумя нашими странами", - сказал российский дипломат.