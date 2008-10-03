Финансирование строительства стадиона "Зенита" под вопросом

Финансирование строительства стадиона для "Зенита" остаётся под вопросом, хотя и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, и вице-губернатор Александр Вахмистров заявляли, что проблема решится до конца сентября. Напомним, в августе произошло неожиданное подорожание стадиона на Крестовском до 23 миллиардов рублей (в 3,5 раза). И это при том, что сдать объект вместо первоначального 2008-го обещают в лучшем случае в 2010-м году. Как сообщил Александр Вахмистров, на данный момент правительство города надеется определиться с источником финансов для строительства 8 октября. Он подтвердил, что 6 октября пройдёт очередная рабочая встреча между губернатором города и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Однако, судя по тому, как развиваются события, вряд ли эта встреча принесёт деньги на строительство. Хотя вице-губернатор считает, что переговоры с "Газпромом" идут в положительном русле. "Если с "Газпромом" не удастся договориться, то город будет искать другие источники финансирования строительства. Не волнуйтесь, в обиду наш "Зенит" мы не дадим, и построим такой стадион, на котором можно проводить матчи и Кубка УЕФА, и Лиги чемпионов, и даже Суперкубка", — сказал Вахмистров в интервью "Фонтанке", передает Чемпионат.ру.